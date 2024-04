Atriz de 'Ted Lasso' recorda claustrofobia em filmagem de 'Game Of Thrones'

Hannah Waddingham, 49, relembrou seu papel como a Septã da Fé dos Sete, e como o papel lhe causou um distúrbio crônico.

O que aconteceu

A atriz inglesa recordou o fim sofrido de sua personagem durante uma entrevista para o "The Late Show With Stephen Colbert". "Thrones me deu algo que eu não esperava, que foi a claustrofobia crônica", recorda Waddingham

Ela vive uma das Septãs que torturam Cersei Lannister, sendo a responsável por uma cena marcante do show, quando a ex-rainha caminha nua pela cidade, enquanto Unella, repete incessantemente a palavra "vergonha". Ao recuperar o poder, a personagem de Hannah enfrentou a fúria da vilã.