Virginia celebrará aniversário em casa comprada por R$ 27 mi; veja fotos

A propriedade comprada por Virginia e Zé Felipe tem 18 mil metros quadrados. Segundo a CNN, com mais de 10 ambientes, também conta com heliponto, espaços para eventos e um píer particular. O lago natural, o spa e o campo de futebol são outros atrativos da mansão.

Antiga casa Emerson Sheik conta com piscina e visual luxuoso Imagem: Cleber Rodrigues

Campo de futebol é destaque em nova casa de Virginia e Zé Felipe Imagem: Cleber Rodrigues

Propriedade de Virginia no Rio de Janeiro tem até spa Imagem: Cleber Rodrigues