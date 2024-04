Vanessa da Mata sobre se afastar da igreja: 'Padre nojento tentou me comer'

Vanessa da Mata ressaltou que demorou anos para se reconectar espiritualmente até se encontrar no candomblé. "Depois eu fiquei revoltada com todas as igrejas, com todos os ensinamentos [e me afastei]. Depois de anos eu fui entender que aquilo, aquela manipulação toda era o cara, não os santos que para mim tinham outro significado. E aí com os 40 [anos] a minha espiritualidade veio de uma maneira que eu não consegui lidar... Mas aí eu fui e me fechei n candomblé, que foi ótimo para mim".