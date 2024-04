Tatuador com modificações no corpo consegue mudar o nome para Diabão Praddo

O tatuador Michel Praddo conseguiu trocar seu nome para Diabão Praddo no registro de nascimento.

O que aconteceu

O tatuador, já conhecido nas redes sociais pelas modificações que fez no próprio corpo, conseguiu autorização da Justiça para a mudança. Ele havia entrado na Justiça de São Paulo para alterar o nome que foi dado pelos pais, conseguiu e agora é oficialmente Diabão.

Diabão possui 80% do corpo tatuado e já passou por mais de 60 procedimentos de alterações corporais. Entre outros, ele já amputou dedos das mãos para deixar no formato de garras, colocou implantes de silicone e implantes transdermais, fez 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele), remoção de partes do nariz, orelha e mamilo e bifurcação nas laterais da boca.