Paraíso Tropical: Lúcia abre boca de sacola sobre segredo e corre perigo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (2), Jader confirma para Olavo a história do incêndio. Cássio tenta se aproximar de Joana, mas ela resiste.

Mercedes se emociona com a indicação de Ana Luisa para trabalhar com Pitanguy. Nely conta para Heitor sobre o trabalho de Joana e pede a ajuda do ex-marido para tirar a filha de lá. Heitor surpreende Joana trabalhando na boate.

Lúcia conta para os pais que Taís pegou o lugar de Paula. Heitor proíbe Joana de voltar a trabalhar na boate, e Cadelão a ameaça.· Camila conta para Fernanda que foi o pai dela quem emprestou dinheiro para Fred comprar o Frigideira Carioca.