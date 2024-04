Gianecchini sobre viver drag queen: 'Não é dançar, é dançar num salto 15'

Reynaldo Gianecchini, 51, afirmou que fazer uma das protagonistas do musical "Priscilla, a Rainha do Deserto" está sendo um "desafio gigante".

O que aconteceu

O ator está se preparando para viver pela primeira vez uma drag queen ao interpretar Mitzi/Tick no espetáculo que estreia em São Paulo em 7 de junho. "Estou num desafio gigante, que me tira da zona de conforto: uma drag queen no musical", falou para o jornal Extra."Não é só dançar, é dançar num salto 15", brincou.

Apesar da fama de galã, Gianecchini afirma que sempre quer se desafiar "em lugares em que eu não me desafiei". "E isso tem a ver menos com o personagem e mais com outras formas de atuação em outras narrativas. Essa fase [da novela], para mim, já passou um pouco. Estou nessa de deixar ver como os novos desafios vão me tirar da zona de conforto."