João Pedro parte para cima de José Bento e ameaça o irmão em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) ameaça bater em José Bento (Marcello Melo Jr).

Tudo começa quando o advogado questiona o irmão sobre as vendas do cacau das terras que está cuidando. "Com que direito você me faz uma coisa dessa?", pergunta o mais velho. "Oxe... não era esse o nosso trato?", responde o outro.