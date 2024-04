Fernanda não queria abraçar adversários após ser eliminada do BBB 24

Fernanda revelou que não queria ter abraçado os adversários após ter sido eliminada do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, ela relembrou sua saída da casa. Ela trocou apertos de mão com os integrantes do quarto Fada e não falou com Davi. Eles não eram próximos dentro do programa.