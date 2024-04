BBB 24: Fadas definem próximo alvo para formação do Paredão

"Eu botaria o Lucas, como a Isabelle não vota na Giovanna...", opinou Davi.

"Eu também iria no Lucas... porque tem argumento. Já me botou no Paredão, eu boto ele no Sincerão...", disse Beatriz.

"Minha primeira opção é o Lucas", respondeu Davi.

Os brothers concordaram e Isabelle disse: "Bin ou Lucas, nessa altura do campeonato, os dois...".

Davi, então, contou os votos e perguntou para a sister em quem ela votaria, caso precisasse escolher um.

Isabelle concordou em votar no Lucas e grupo combinou de indicar o professor de Educação Física ao Paredão.