Letícia Birkheuer reafirma agressão após ex citar 'discussão acalorada'

Letícia Birkheuer, 45, que havia relatado agressão psicológica e ameaças do ex-marido, Alexandre Furmanovich, 39, reafirmou o que havia relatado e disse ter provas. As novas declarações da atriz acontecem após ele negar a violência contra ela.

O que aconteceu

Letícia voltou a afirmar que foi agredida pelo ex-marido na frente do filho, após ele negar e citar uma "discussão verbal acalorada". "A declaração é inverídica. Aconteceu em São Paulo, dia 22 de março, no restaurante Madero. Tem testemunhas, tem vídeos, tem inquérito aberto. Ele me agrediu na frente do meu filho, e ele [o filho] correu para o banheiro".