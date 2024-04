Enquete UOL BBB 24: mutirão de ex-BBB ajuda salvar porcentagem de sister

Giovanna Pitel poderá respirar aliviada, caso seja eliminada na noite desta terça-feira (2). No paredão com Alane e Beatriz, a sister conseguiu diminuir o índice de rejeição.

O que diz a enquete do UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h10, Pitel tem 79,94% dos votos. A porcentagem ainda é alta, mas bem menor do que as prévias anteriores, que a colocavam no top 3 de mais rejeitados da edição.

A mudança se deve ao fôlego que os mutirões das torcidas ganharam nas últimas 24 horas. Gil do Vigor, do BBB 21, chegou a pedir que as pessoas votassem para ajudar Pitel.