Davi e Isabelle discutem: 'Nem tudo aqui é estratégia, Davi'

Nesta tarde (1), no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), o clima ficou tenso entre Davi e Isabelle. O brother questionou a manauara sobre a aproximação dela com Giovanna e a dupla se desentendeu.

O que aconteceu

Depois da ação contra dengue, Davi disse para Isabelle que está preocupado com a aproximação da mineira e da manauara: "Essa parada, sabe?! A Giovanna não fala com você, tal, vocês estavam bem afastadas, aí agora, do nada, assim, você começam a ficar juntas", começou o brother.