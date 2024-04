'Coitada da menina! E sou a pior pessoa do mundo', declarou Isabelle

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Alane conversou com Isabelle sobre a relação da manauara com o gaúcho. Isabelle disse que tem medo que as brincadeiras entre ela e Matteus sejam mal interpretadas.

O que aconteceu

A bailarina relembrou o envolvimento que o gaúcho teve com Deniziane. A dançarina, então, disse como foram difíceis as brincadeiras, porque poderiam pensar algo de errado sobre.