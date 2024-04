Davi, Bia, Matteus? Quem é favorito a vencer o BBB 24 nas casas de apostas

Como funcionam as apostas?

Nas casas de apostas virtuais, cada participante possui uma odd, que corresponde a quantas vezes o valor apostado será devolvido, caso o resultado seja acertado.

Na prática, se um participante aparece com uma odd "1.25", o valor recebido caso a aposta se concretize será o apostado multiplicado por 1.25. Assim, uma aposta de R$ 10 reais se tornaria R$ 12,50.

Em uma aposta com odd "5.00", o valor de R$ 10 reais se tornaria R$ 50,00.

Vale lembrar ainda que por mais que as odds mudem constantemente, flutuando ao longo da temporada entre valores maiores e menores a depender do andamento do jogo, o valor de uma aposta feita não muda.

Ou seja, quanto menor a odd, mais a aposta é vista como favorita pelas casas.