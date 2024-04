BBB 24: Camila Moura explica por que ainda mantém celular de Lucas Buda

Como procuradora, tenho que cuidar dos bens dele. Vou entregar quando ele sair ou a família dele requerer de maneira legítima e legal as coisas dele. Camila Moura

Ela nega que tenha impedido o acesso de outras pessoas às redes de Lucas. "Contratamos uma agência, especialista em gerenciar redes sociais, que tem profissionais, antes de qualquer questão de coisas que ele fez lá dentro. Existe uma equipe de profissionais contratada. Não tenho essa autonomia que as pessoas alegam sobre as redes sociais."

O que Camila disse sobre o relacionamento

Quando decidiu falar sobre a proximidade de Lucas e Pitel. "Decidi me manifestar porque eu senti que estava sendo humilhada naquela situação. E aí decidi me proteger. Passei a primeira parte do programa defendendo ele dos ataques e das péssimas jogadas, mas quando vi que ele jogou pro alto algo que era além do jogo, decidi que era hora de me preservar."

Camila diz que ela e Lucas conversaram, antes do confinamento, sobre a possibilidade dele se atrair por alguém. "Conversamos sobre isso. Os poucos combinados que nós tínhamos, esse era o primordial: se surgisse uma mulher que ele tivesse interesse, ele segurasse a onda e não me expusesse."