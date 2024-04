BBB 24: Pitel conversa com Davi após embate com o brother no Sincerão

Um dos argumentos que Pitel usou contra Davi foi chamá-lo de contraditório. Logo após o fim da dinâmica, eles foram para o Quarto Fada conversar sobre o assunto. "Eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido. Não é nada pessoal. É só questão de jogo", disse.

Pitel explicou que não havia tido a oportunidade de se posicionar diretamente contra Davi até aquele momento. Esse foi um dos principais motivos dela tê-lo escolhido no Sincerão.

Davi relembrou um embate que eles tinham tido mais cedo. "Aquele momento que você me chamou para conversar: 'Davi, qual foi o motivo que você votou em mim no Confessionário?'. E eu fui simples e objetivo. Falei com você o que tinha que falar. Fui direto no assunto. Você pontuou que eu tinha falado para você que falei sobre seu sentimento".

Pitel disse que seu argumento no Sincerão não foi sobre esse assunto em específico. "Eu falei sobre a sua contradição, que você falou assim: 'Que às vezes eu não medi em relação à Bia, que não medi as palavras'. Só que eu me posicionei de acordo com o que eu vivi".