Parcial do UOL indica que sister tem mais chances de sair no 16º Paredão

Uma das participantes se despede do BBB 24 (Globo) no 16º Paredão. Saiba o que mostra a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Na disputa entre Fadas e Gnomos, Pitel tem mais chances de sair do programa. A sister do Quarto Gnomo totalizou 79,96% dos votos.