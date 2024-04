Parcial UOL: Sister pode ser eliminada mesmo com mudança na votação

Mesmo crescendo na votação, Alane e Beatriz têm menos riscos no 16º Paredão. As aliadas do grupo Fadas contabilizaram 13,56% e 6,72% dos votos, respectivamente.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Pitel Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

