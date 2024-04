BBB 24: Isabelle chora ao lembrar de sonho

Nesta tarde (2), Isabelle chorou no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), ao lembrar do sonho que teve.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A manauara contou para os colegas de quarto que estava sonhando antes de ser acordada pelo aviso da produção de fechamento do Quarto Gnomos: "Cara, tava tendo um sonho incrível!", começou Isabelle.