Sem rivalidade? Fadas fazem 'festa' no quarto Gnomo após Sincerão

Nesta madrugada (2), após o Sincerão, os brothers deixaram de lado a rivalidade e fizeram uma "festa" no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

MC Bin Laden começou a cantar "Banzeiro", de Dona Onete, ao descer do Quarto do Líder com Giovanna. Em seguida, foi ao banheiro com Lucas Henrique e continuou a cantoria com Beatriz e Isabelle, que também estavam no local.