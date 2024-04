Fernanda reencontra filho após BBB: 'Não há palavras que possam descrever'

A ex-sister detalhou que não venceu o prêmio, mas conseguiu oportunidades com o programa. "Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que, através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver", salientou no post.

A publicação rendeu comentários de fãs e até ex-BBBs. "Que lindo. Você é uma grande mãe. Uma grande mulher", destacou Ariadna Arantes. "Que Deus abençoe", pontuou Kaysar Dadour. "Que lindo, quanto amor em um vídeo! Celo, tio Michel já está doido para te conhecer", ressaltou Michel.

