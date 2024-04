Davi diz que quer abraçar 'dono do BBB': 'Tinha tudo para dar errado'

Davi desabafou com Alane sobre sua trajetória de vida e os desafios que enfrentou. O motorista de aplicativo contou que tem vontade de abraçar "o dono" do BBB 24 (Globo) e agradecer pela oportunidade de participar do programa.

O que aconteceu

O baiano explicou que a oportunidade no reality mudará sua vida. "Uma coisa que está no meu coração de fazer é dar um abraço no dono desse programa. Ele me deu uma oportunidade de estar aqui dentro, de entrar e mudar a minha vida. Poderiam estar outras pessoas no meu lugar... Se olhar minha história de vida, vim da favela, a casa da minha mãe fica em frente a uma ribanceira, rodo aplicativo, não sou uma pessoa que tenho visibilidade, não sou famoso", declarou.