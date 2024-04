Davi aconselha Bia após Sincerão: 'Se der corda, vão continuar falando'

Após o embate entre Beatriz e Giovanna no último Sincerão do BBB 24 (Globo), Davi aconselhou a colega do grupo Fadas.

O que aconteceu

Em conversa com Bia, Davi pontuou que os rivais sempre criticam as atitudes da sister no dia a dia e nas festas: "Um conselho que eu te dou, de amigo e brother que quer o seu bem: para um pouco para pensar se assunto que você está trazendo está fazendo bem para o seu jogo."