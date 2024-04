Carlinhos Maia detona 'pessoas como Fernanda': 'Se sentem superiores'

Carlinhos Maia detonou a postura de Fernanda após ser eliminada do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O influenciador afirmou que se irrita com pessoas que vão para reality e não querem participar. "Estava vendo uns cortes da entrevista da Fernanda. Até gosto de algumas coisas que ela fala, porque eu falaria. Mas outras coisas que me irritam em participantes como a Fernanda, quando eles vão para um reality, ela falou algumas vezes: 'estou competindo com a menina de 20 anos, com o maior sonho da vida dela...'. Essas pessoas que vão para as coisas sem querer ir, que vão para as coisas reclamando, tirando a oportunidade de milhares de pessoas que dariam tudo para estar lá", destacou nos stories do Instagram.