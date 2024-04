BBB 24: Brothers espiam rivais e apostam em eliminação: 'Sai Alane ou Bia'

MC Bin Laden conversou hoje (2) sobre o atual Paredão e disse acreditar que uma das Fadas deixará o BBB 24 (Globo) nesta noite.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto do Líder com Giovanna e Pitel, MC Bin Laden fez suas apostas para o Paredão que será decidido hoje. "Ou sai a Alane ou sai a Bia", disse.