Âncora fica aflita ao pensar que quebrou colar de R$ 4 mi de Marilyn Monroe

Com a ajuda de uma falsa curadora de leilão, Charlotte coloca o colar no pescoço, mas a peça se desfaz, as pérolas caem por seu corpo e ela fica em pânico. A âncora chega a pedir para ir para os comerciais, mas não é atendida. Segundos depois, após a apresentadora tentar se justificar e dizer que não teve culpa, foi revelado que na verdade ela caiu em uma pegadinha de 1º de abril e que o colar era falso.

Posteriormente, Charlotte Hawkins postou o vídeo da pegadinha em seu perfil no Instagram.