'Acho que não vou namorar'; Matteus fala de futuro fora do BBB 24

No Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), os brothers comentaram o que pretendem fazer ao sair do confinamento e o Matteus revelou que acha que não vai namorar ao deixar o programa.

O que aconteceu

Davi e Matteus especularam com Alane como será o pós-BBB 24. Os brothers opinaram que a sister vai começar a namorar depois do programa e o gaúcho também deu palpite sobre a sua vida amorosa.