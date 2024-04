Vênus e Tom fazem nova descoberta ao investigar morte de Pedro

Chegando lá, a irmã de Electra (Juliana Paiva) fica assustada. "Vênus, cê tá bem? O bondinho já vai sair", diz Tom.

Após a primeira reação, Vênus toma coragem e entra no bondinho. "Eu tenho que fazer isso, pra ver se eu lembro de mais alguma coisa", afirma.

No local, ela lembra de um fato surpreendente sobre o dia da tragédia com seu pai. "Foi premeditado, Tom, agora eu tenho certeza. Antes eu só lembrava que alguém tinha ligado pro papai. E ele perguntava o que aquela pessoa tinha feito. Isso não provava que foi crime, ele podia tar falando de qualquer coisa. Mas agora eu me lembro. O papai disse: eu tô com a minha filha! Cê não pode estar fazendo isso com a gente. Tom, quem ligou pro meu pai foi a mesma pessoa que sabotou o bondinho!", conta para o namorado.

