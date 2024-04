Trégua? Fadas chamam Pitel para festa e trocam elogios: 'Me perdoem'

As Fadas, então, decidiram ir à piscina conversar com a sister. Alane, primeiramente, convidou Pitel para uma "festa" improvisada e justificou dizendo que, assim como ela, Pitel não teve uma festa do Líder.

Pitel topou participar a festa e pediu para as sisters a ensinarem a dançar.

A assistente social pontuou que não é aliada das Fadas no jogo, mas fora do BBB não tem nada contra elas. "Fora daqui, quero que todo mundo seja feliz [...] . Fora daqui, eu quero ouvir a história de [...] Aqui não cabe, mas fora daqui não tenho nada contra nenhuma de vocês. Todos meus posicionamentos aqui dentro e lá fora não fazem sentido. Não faz sentido sustentar uma rixa que nasceu aqui dentro, porque a gente não vai estar disputando mais nada. Não vai caber um sentimento que não seja só de gratidão. Quero muito ir no seu programa de televisão que creio muito que vem aí. Quero olhar pra ela e falar 'olha, fiz reality show com ela', quero conhecer sua arte! Quero que todas tenham espaço, quero levar vocês pro Banho de Lua em Maceió!

Alane, Beatriz, Isabelle e Pitel trocaram elogios, e a Gnoma chegou a pedir desculpas. "Sempre escolhi me afastar desde o começo porque me influencia demais", disse Pitel. "Espero que me perdoem pelas duras palavras. É duro ouvir e é duro falar, confia em mim".

"Ao mesmo tempo que é difícil estar no Paredão com vocês duas, ao mesmo tempo me sinto muito honrada de estar no programa com vocês", disse Alane. "A gente fala bem de ti porque te acho uma mulher incrível, muito forte... me marcou muito o que tu falou no Dia das Mulheres de fardos mais leves para todas as mulheres. Imagino que esse é o pouquinho que te conheço e por trás tem muito mais. Espero que lá fora a gente possa ter trocas também."

"Acho vocês maravilhosas", disse Pitel. "Para mim, era difícil ouvir a história de vocês e isso não influenciar no meu jogo. Eu preferi me retirar, me afastar e não ouvir a história porque me afeta de verdade. É meu calcanhar de Aquiles. Sempre falei que fora daqui quero que todo mundo seja muito feliz, porque o que for meu vai ser meu, o que for pra ser seu, vai ser seu".