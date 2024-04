Quem sai do BBB 24 amanhã? Porcentagem muda em nova parcial UOL

Alane, Beatriz e Giovanna Pitel disputam a preferência do público no paredão desta semana. A berlinda faz parte do 'modo turbo' do programa, que logo mais entrará na contagem regressiva para a final, no dia 16 de abril.

O que diz a enquete UOL

Segundo a nova parcial da votação, atualizada às 15h40, Pitel deixará o reality show com rejeição. Ela aparece com 85,66% dos votos.

Alane está em segundo lugar, com 8,92% dos votos. Beatriz tem a menor probabilidade de eliminação, tendo alcançado apenas 5,42%.