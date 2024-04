Parcial UOL BBB 24: votação fica acirrada para dar título a sister no top 3

Situação complicada para Giovanna Pitel no paredão desta semana do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, a sister será eliminada com alto índice de rejeição.

O que diz a votação

De acordo com a nova parcial, atualizada às 13h30, Pitel já tem 86,29% dos votos para deixar a disputa.

Com isso, ela pode ficar com o terceiro lugar dos 'mais rejeitados' da edição. Até então, Leidy Elin ocupa o primeiro lugar com 88,33%, Raquele em segundo com 87,14%, e Marcus Vinícius com 84,86% dos votos.