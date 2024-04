'Para elas é como se fosse tudo irrelevante', diz sister sobre Fadas

Nesta tarde (1), na piscina da casa do BBB 24 (Globo), Pitel conversou com Lucas sobre punições que o Grupo Fadas levaram no programa.

O que aconteceu

Lucas contou para Pitel que Alane e Beatriz conversaram sobre punição que a bailarina tomou e acabou perdendo estalecas.