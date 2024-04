'O que você tinha tanto pra falar de mim no Confessionário?', Pitel

Na tarde desta segunda-feira (1), Pitel chamou Davi para conversar na piscina do BBB 24 (Globo) e perguntou qual foi a justificativa do brother no Confessionário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A assistente social queria saber o motivo pelo qual o baiano votou nela para o 16º Paredão do BBB 24. Pitel está disputando a permanência na casa contra Alane e Beatriz.