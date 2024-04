Juju Salimeni diz não se arrepender de posar nua, mas cachê foi 'horrível'

Juju Salimeni, 37, afirmou não se arrepender de ter posado nua para a revista Playboy, mas admitiu que o cachê recebido foi "horrível".

O que aconteceu

Modelo posou duas vezes para as páginas da revista adulta, em 2010 e em 2017, antes de a Playboy parar de ser publicada no Brasil. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, ela contou se orgulhar de seus ensaios, que ficaram "lindos", à exceção do valor recebido.

"Eu acho bonito. Não [me arrependo de ter feito], só me arrependo da grana que foi horrível. Fiz duas [capas]em 2010 e depois em 2017, uma das últimas [antes de a revista parar de circular no país]. Acho que foi um trabalho lindo, as fotos ficaram lindas, mas o valor não foi nada [bonito], não agradou", declarou.