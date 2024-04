Fernanda se incomodou com 'deslumbre' de Lucas por Pitel: 'Nunca confiei'

A sister disse que entrou no BBB com "medo, desesperada e cansada", mas já deixou o sentimento derrotista e está esperançosa. "Hoje, eu posso dizer que não tenho mais medo, pelo contrário. Eu estou tendo acesso a informações que estão me dando forças para acreditar que as coisas, de fato, vão melhorar; essa era a minha preocupação. Então mudou, sim, bastante e para melhor, graças a Deus. O tempo vai me fortalecendo, agora, porque preciso entender tudo que está acontecendo", disse. "Acho que eu conquistei alguma coisa, que ainda não sei o quê, mas foi conquistada".

Fernanda ainda falou sobre religião e o medo de "esvaziar a pauta". "A gente tem que ter fé em Deus em toda a nossa vida, mas ali fica difícil ficar colocando o nome dele em vão", disse.

Sobre as brincadeiras e memes insinuando que ela só ficava na cama, Fernanda disse que era sua forma de meditação. "Eu não queria ficar olhando para as pessoas, me estressando com elas, então eu só ficava quieta no meu canto porque sabia que ali, dentro daquela coberta, na minha cama, ninguém ia me perturbar e eu não teria que resolver questões que eu não tinha controle. Ali era só fechar os olhos, deixar o tempo passar e tentar acalmar meu coração e minha mente; era o meu momento de meditação".

A sister também disse que não esperava receber o título de "loba", porque muitas vezes se sentia frágil, e que Pitel era quem a ajudava a se manter em equilíbrio. "Tinham momentos em que eu não sabia se ela era como uma filha ou como uma mãe para mim. Ela me ajudou muito a entender o programa. Se eu não tivesse me associado a ela, acho que eu seria uma completa perdida ali", disse.

Ela ainda disse que tinha um ciúmes "declaradíssimo" da amiga, especialmente quando Lucas começou a se deslumbrar com Pitel. "Ele olhava com muita emoção para ela, e eu sentia que estava muito além do jogo. Eu não posso nem tenho autoridade para dizer que ele estava apaixonado, mas a gente via uma afeição muito grande, e aquilo me incomodava um pouco", disse. "Ele foi chegando perto de mim porque precisava estar, já que queria ficar perto dela. Mas, até então, eu nunca confiei nele. E nunca estive errada, o curioso é isso".

Fernanda confessou que se incomodou quando outro de seus aliados, Rodriguinho, demonstrou não concordar com algumas de suas atitudes. "A gente tinha algumas semelhanças, então fiquei chateada de perceber durante o jogo que ele estava fazendo movimentos contra mim. Eu tinha a sensação de estar sendo traída. Mas, ainda assim, sempre gostei e me importei muito com o que ele pensava", disse.