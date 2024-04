Treta aos gritos e falas polêmicas: Fernanda está fora do BBB 24

Deboche da produção e bate-boca com Beatriz. Em um Sincerão, a participante levou uma invertida da produção por debochar. Ela também se alterou com a adversária, apontando que ela só a "incomodaria se ganhasse alguma prova".

Desentendimento com aliados. Após suas falas contra Beatriz, a sister flagrou MC Bin Laden e Rodriguinho criticando sua postura. Depois, ela se acertou com o pagodeiro.

Perda de admiração. Fernanda confessou que admirava Deniziane e sua história, mas, por debochar com as integrantes do Quarto Fada Alane e Beatriz, perdeu o respeito pela sister.

Relato polêmico e pronunciamento. Após Fernanda apontar que Davi teria dado um tapa em seu bumbum no início do programa, as equipes dos participantes se pronunciaram. Os ADMs do brother sugeriram um corte feito no vídeo e a equipe da sister concordou, admitindo o erro.

Reconciliação com Bin Laden. Após viver um período afastada do cantor, Fernanda voltou a se aliar a ele no jogo e apoiá-lo em diversos momentos.