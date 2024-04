Enquete UOL BBB 24: Sister perde votos após se reconciliar com rivais

Alane, Beatriz e Pitel disputam o 16º Paredão do BBB 24 (Globo), que entrou no Modo Turbo. Confira quem tem mais chance de ser eliminada, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Apesar de ter conversado com suas rivais do Grupo Fadas na tarde de hoje (1) e trocado elogios, Pitel continuava com o maior risco de ser eliminada. Na mais recente atualização da enquete UOL, a assistente social somava 85,17% dos votos.