Egídio faz proposta de morte para Tião Galinha em 'Renascer'

Tião não entende o que o patrão está dizendo. "Mas agora é que não tô entendendo mais nada...", afirma o marido de Joana (Alice Carvalho).

Egídio explica melhor. "Eu compro a tua galinha, te enrico com todo esse dinheiro, e lhe devolvo ela se você me fizer um servicinho...", diz ele.

Chegando em casa, o marido conta para Joaninha a proposta que recebeu do coronel. "Ele me deu a palavra dele. Diz que pega ela de garantia e, depois, devolve. Depois que eu matar o coronel José Inocêncio... que me deu a receita do meu diabinho", revela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.