Carol é acusada do assassinato de Bruno em 'Elas por Elas'

Nesse momento, a filha de Sérgio (Marcos Caruso) chega ao local. "Posso saber o que está acontecendo aqui? O que é que vocês estão fazendo na minha casa? Eu vou chamar a polícia", ameaça. "Agora sim, com a chegada de Helena, todos os suspeitos estão de volta à cena do crime", responde o amado de Lara (Deborah Secco).

Adriana (Thalita Carauta) faz acusações contra Helena. "Confessa, Helena. Você armou aquele fim de semana só pra anunciar a gravidez, não foi? Pra fazer um show, me humilhar, me ferir", fala. "Convidei vocês para virem na minha casa, desfrutarem de tudo isso! Ingrata! Antes não tivesse convidado! É isso que dá se misturar com gente de nível social mais baixo", rebate a outra.

A vilã acusa Carol de ser a assassina de Bruno. "Vocês estão me acusando. Mas quem tinha motivos de sobra pra matar o Bruno era a Carol", afirma Helena. "Eu?", se espanta a cientista.

A mãe de Giovanni (Filipe Bragança) continua defendendo suas suspeitas. "Você, sim. Ouvi uma discussão que vocês dois tiveram no quarto. Você ameaçou matar o Bruno. Quem matou o Bruno foi a Carol!", conta.

