Camila Cabello posa com camisa justa, sem sutiã e manda recado provocativo

Camila Cabello, 27, posou com camisa justa, sem sutiã e com um recado provocativo. A cantora compartilhou a foto em uma rede social.

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, a cantora compartilhou em frente ao espelho. Ela posou com a camisa apertada com a seguinte frase: "Não me odeia, isso me excita", disse ela.

Nos comentários, Cabello recebeu comentários, um deles foi da cantora Anitta. "Eu sou uma fã", disse ela. "Essa nova vibe é sexy demais", afirmou uma seguidora. "Surreal de linda", elogiou mais uma. "Deusa", comentou outra.