Caco Ciocler se casa com Paula Cesari em cerimônia discreta para amigos

Caco Ciocler e Paula Cesari iniciaram o relacionamento em 2019. Em 2020, durante a pandemia de covid-19, os dois decidiram morar juntos no Rio de Janeiro e agora oficializaram o matrimônio no religioso.

O artista, vale ressaltar, já foi casado com a atriz Lavínia Lorenzon, com quem teve seu único filho, Bruno. Ele também já casou com a apresentadora Marina Previato.