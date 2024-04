Público do UOL avalia o que contribuiu para a eliminação de Fernanda

Outros motivos apontados foram "ser chamada de grosseira no jogo" e "ser do grupo Gnomo", com 18,7% e 18,14% dos votos, respectivamente.

Outras questões foram indicadas, mas com uma relevância menor na votação. Foram elas: "ficar entre academia e quarto" (8,45%), "cair no Paredão errado" (6,79%), "falar do corpo de Alane em treta (6,09%) e sua "amizade com Rodriguinho e Pitel" (5,26%).

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

