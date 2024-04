Coincidência? Eliminação de Fernanda é comparada às saídas de Prior e Sarah

Fernanda foi eliminada no décimo quinto Paredão do BBB 24 (Globo), neste domingo (31). A saída da "loba" rendeu comparações com Felipe Prior e Sarah Andrade.

O que aconteceu

A confeiteira deixou o programa no mesmo dia que Felipe Prior e Sarah Andrade em suas edições. Enquanto o brother saiu no 10º Paredão do BBB 20, a sister foi eliminada no 8º Paredão do BBB 21. Todos foram eliminados no dia 31 de março.