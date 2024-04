BBB 24: 'Estatisticamente, é impossível', diz Pitel sobre resultado Paredão

Giovanna Pitel opinou sobre o resultado do 16 Paredão do BBB 24 (Globo). A assistente social disputa a permanência na casa com Alane e Beatriz.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister deu sua opinião conversando com MC Bin Laden e Giovanna, após a saída de Fernanda e formação de uma nova berlinda. Para ela, é 'impossível' que ela não seja eliminada.