Dummies invadem casa do BBB e espantam Davi: 'Será que é pegadinha?'

Nesta segunda-feira (1), dois dummies invadiram a casa do BBB 24 (Globo), interditaram as cozinhas e surpreenderam Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os dummies entraram pelo jardim e isolaram as cozinhas do VIP e da Xepa. Davi estava cozinhando no momento e teve de sair do ambiente.