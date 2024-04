Após noite de sexo sem proteção, Olavo atende a pedido de Taís

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (1), Taís e Olavo protagonizam cenas em clima de sedução e troca de interesses. Eles transam e Olavo devolve os documentos de Paula.

Fernanda provoca Camila. Nely encontra Joana na rua e fica arrasada com a rejeição da filha. Fernanda puxa assunto com Matheus sobre o namoro dele com Camila, mas ele corta a conversa. Olavo e Bebel passeiam de barco. Ela destrói o colar de Urbano para provar seu amor por Olavo.

Bebel acredita que seja o colar falso. Com a ajuda de Mercedes, Lúcia e Daniel conseguem entrar na clínica. Enquanto foge, Daniel é surpreendido e coloca fogo na clínica. Ele salva um dos funcionários. Fernanda provoca Camila perguntando se ela se casou virgem. Fred chega e vê a briga. Ele fica desconfiado.