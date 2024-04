Amigas vão à casa da serra matar charada sobre morte de Bruno

Os agiotas pressionam Wagner para liquidar sua dívida, e Tony testemunha o incidente. Mário e Natália planejam retornar à residência na serra em busca de mais indícios sobre o alegado homicídio de Bruno.

Com o apoio de Tony, Wagner admite à família que foi abordado pelos agiotas, e todos concordam em relatar o ocorrido à polícia. Marcos reassume sua estadia na casa de Pedro e Natália.

Carol resolve suas diferenças com Ester. As amigas se reúnem na casa na serra para recriar os eventos do dia da morte de Bruno.