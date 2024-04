A ex-BBB, Fernanda Bande, se emociona ao ver o filho em tratamento

Fora da casa do BBB 24 (Globo), Fernanda publicou um vídeo assistindo ao filho fazendo tratamento de psicomotricidade.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda, que foi Eliminada ontem do BBB 24, está com a agenda cheia e com muitas novidades para assimilar, uma delas é o tratamento de seu filho, Marcelo.