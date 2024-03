'Não vou deixar me pisotearem aqui dentro', diz Matteus sobre Davi

Matteus: "Não tô confortável de ir lá agora. Quando eu preciso eu falo, mas não vou deixar me pisotearem aqui dentro"

Alane: "É como se eu e a Bia brigássemos hoje. Como vocês ficariam? (...) Não acho que ninguém pisoteou ninguém. Acho que é tentar se resolver"

Matteus: "Eu busquei resolver, eu busquei conversar. Eu fui lá dentro do quarto, não fiquei de fofoquinha, não fiquei de nada. É isso que eu tô querendo deixar claro com vocês. Eu só não gostei do jeito que falou comigo, não gostei. Falou comigo, mirou em mim e foi fazendo perguntas. Foi comparando como se estivesse falando com um adversário no Sincerão. Não é assim que se resolvem as coisas. Ainda mais dentro do quarto, que a gente joga sincero com todo mundo. Acho que tem formas de falar, tem formas de falar aqui dentro"

Matteus: "É um jogo, tem que se posicionar. Se tem algo que acha que tem que falar, tem que falar. Mas tem formas de falar. Se eu não me sentir confirtável com o que estão me fazendo, não vou engolir sapo. Ninguém aqui é obrigado a engolir sapo. (...) Sinceramente, tô com a minha consciência tranquila. Se quiser conversar comigo, tudo bem. Mas se quiser levar adiante, a escolha vai ser dele. Se ele vier falar comigo, vamos conversar. Mas se vier me atacar... Não tem fundamento pra isso"