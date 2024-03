Matteus chora ao rever cavalo no Almoço do Anjo do BBB 24

Matteus ficou especialmente emocionado quando viu seu cavalo no vídeo do Presente do Anjo. "Meu cavalo!", gritou ele, enquanto o animal aparecia ao lado de seu padrasto, que dava parabéns ao brother.

O irmão, a mãe e a avó do brother também apareceram. "Estou com saudade. Tudo de bom e um beijão da avó", disse a anciã.

Ao fim do vídeo, Matteus desabou e continuou falando do equino. "Meu cavalo! Meu padrasto e meu irmão lá fora com o meu cavalo... Mostrar meu cavalo... Olha, vocês não têm noção do quanto isso é importante pra mim. Estar aqui dentro, preocupado, não sabendo o que está acontecendo lá fora, passa mil coisas na cabeça. Será que meus bichos estão bem? Será que minha família está bem?", disse.

Na casa, os brothers também assistiram o vídeo. Isabelle ficou emocionada e não conseguiu conter o choro.

